Foto: Mango
В наши дни пластическая хирургия стала уже обыденной вещью. И не только среди голливудских звезд, но и в Латвии. Правда, не все пока готовы признаваться публично, что прибегали к услугам эстетической медицины. Впрочем, есть и те, кто не делает секрета из своего желания выглядеть лучше или моложе.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.