Свои доводы певец, который в прошлом году представлял на конкурсе Россию и стал лидером в зрительском голосовании (из-за оценок жюри ему в итоге досталось второе место, первое заняла украинка Джамала), изложил в авторской колонке для сетевого таблоида Life.

В своей колонке Лазарев говорит, что призывы к бойкоту его очень расстраивают, а также вспоминает собственное прошлогоднее выступление в Стокгольме: "Я никогда не забуду свои чувства, когда в прошлом году стоял на сцене, представляя Россию, и Европа, отдавая голоса нашей песне, замечала, какой высокий профессиональный уровень демонстрирует наша страна в области музыки и шоу. Поверьте, в эти минуты в многотысячном зале Globe Arena в Стокгольме не было ни одного человека, который бы морщил нос, свистел, топал или обсуждал политические дрязги. Разве это не дорогого стоит?"

Он также признает, что ситуация действительно непростая из-за отношений России и Украины и на первый план нужно выносить вопрос безопасности участника конкурса от России, ведь не исключаются и провокации. "С другой стороны, почему никто не задумывается, что бойкот может ещё больше усугубить конфликт между нашими некогда братскими народами? Я хочу напомнить, что "Евровидение" — это всё-таки музыкальный конкурс. Такими кардинальными решениями, как бойкот, наши политики его ещё больше политизируют. Музыка, искусство, спорт должны быть вне политики — я искренне убеждён в этом, и моё мнение не изменится", - пишет Лазарев.

Он отмечает, что "Евровидение" — это прежде всего развлекательное и красочное шоу. К тому же именно российским исполнителям всегда удается понравиться европейцам, несмотря на настороженное отношение к стране в целом. "Впервые за несколько лет с момента политического обострения именно там, в Швеции, нам удалось сломать ситуацию с освистыванием российского участника в зале при объявлении нашей страны, - напоминает Сергей. - Нас, наоборот, поддерживали и скандировали: Sergey! Russia! — я слышал это своими ушами и был счастлив".