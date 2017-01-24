В песне Шнуров посетовал, что у него неважно получается создавать хиты. "В соавторы я позову, под звуки звуков поцелуев, я Бу-, я Бу-, я Бузову", — спел он. Пост исполнитель отметил хештегом #подзвукизвуков. В 2016 году Бузова выпустила сингл "Под звуки поцелуев".

Телеведущая прокомментировала выступление Шнурова в своем Instagram, написав, что теперь у нее "наклевывается третий хит в дуэте с питерским земляком".

Первую песню "Не забывай" Бузова записала в 2011 году вместе с рэпером T-killah. В 2008-м она стала ведущей реалити-шоу "Дом-2". Артистка также снималась в сериалах "Универ" и "Зайцев+1".