За двадцать лет существования группировки "Ленинград" выросло целое поколение. В музыкальном плане вы верны своим принципам, не хотелось что-то поменять?
Конечно. И я периодически так делал и делаю.
Как-то вы отметили, что человеку сегодня нужна скорее не профессия, а способность ее успешно сменить. Если не музыка – вы бы куда подались?
Все постоянно меняется. Я могу быть публичным человеком, могу быть и непубличным. Я не только музыкой занимаюсь, не испытываю постоянной потребности писать песни, а сцена для меня не культ. Что такое сцена? Доски, сваи.
Что для вас источник вдохновения? Может, любовь?
Вдохновение — это не про меня. У меня жажда наживы. А любовь — это выдумка из литературы 19 века. И романтизм. Что было в средневековье? А потом, херняк — Шекспир пришел, придумал все это. А сейчас на дворе какой век? Ну и какая, на хрен, романтика?
А как же отношения? Чувства? Или сугубо "спортивный" интерес?
Если убрать из отношений животное начало — ничего не останется.
Проблемы в отношениях тоже выдумка?
Какие проблемы! Нет проблем. В мире 7 миллиардов человек. Если с одним не получилось, значит с другим выйдет. Это вопрос вариабельности.
Какую еще мудрость вы хотели бы передать следующему поколению?
Все по порядку — мудрость не стоит искать в журналах или телевизоре. Жрать — на кухне или в кафе, срать — в туалете, а мудрость — в библиотеке, в книгах.
Если бы вы могли себя отождествить с каким-нибудь героем — кто бы это мог быть? Как бы звали героя Шнура?
Да как же вы б..ть не понимаете — чем я по-вашему занимаюсь? Я и есть сука супергерой.