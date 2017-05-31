По информации газеты, в Сиднее проходит второй этап свадебного путешествия. Во время одной из прогулок супругов сфотографировали папарацци. Отмечается, что сестра Кейт Миддлтон была в платье Kate Spade.

В Австралию, как утверждается, молодожены прибыли вечером во вторник, 30 мая. Остановились они якобы в отеле, откуда можно увидеть мероприятия знаменитого фестиваля света Vivid.