Знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур получил из рук президента Израиля Раувена Ривлина награду за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны.

В течение трех лет будущий великий артист и его родные, рискуя собственными жизнями, прятали в своей парижской квартире евреев и армян, укрывая их от нацистских оккупантов, пишет Paris Match. "В Талмуде написано, что каждый, кто спасает одну жизнь, спасет целый мир. Вы и ваша семья, дорогой Шарль, спасли многих и многих людей в те темные дни, когда во время Второй мировой войны Франция была оккупирована нацистами", - сказал Ривлин на церемонии награждения.

Как отмечают журналисты, израильский президент не скрывал удовольствия от общения с Азнавуром. "Я и моя жена узнавали друг друга в прекрасных песнях Шарля Азнавура", - признался политик.

В официальном сообщении пресс-службы Ривлина говорится, что медалью имени Рауля Валленберга награждены не только шансонье, но и его сестра Аида, которая также принимала активное участие в спасательных операциях. Она не смогла прилететь в Израиль, так что награду для нее передаст сам Азнавур.

"Ваша семья - это замечательный пример отваги, мой дорогой друг. Еврейский народ никогда этого не забудет и навечно сохранит благодарность вам и вашей семье", - заверил президент Израиля.

Медаль за спасение евреев, уточняет РИА "Новости", носит имя шведского дипломата, который спас тысячи евреев в оккупированной Венгрии и, предположительно, умер после войны в советской тюрьме. Награду Азнавуру и его семье присудил базирующийся в Нью-Йорке Международный фонд Рауля Валленберга, но артист предпочел получить ее в Иерусалиме.

Семья Азнавура была тесно связана с группой сопротивления Мисака Манушяна, уточняет NEWSru Israel. На этот момент обратил внимание израильский профессор Яир Аурон, специалист в области истории Холокоста.

Как передает i24, во время торжественной церемонии певец признался, что Тель-Авив является его любимым городом - наряду с Барселоной, Нью-Йорком и Миланом. Он напомнил, что стал одним из первых французских артистов, приехавших в Израиль с гастролями после провозглашения независимости в 1949 году.

Armenpress в репортаже о награждении шансонье отмечает, что в своей благодарственной речи Азнавур обратил внимание на то, как много общего у евреев и армян и спросил, когда, наконец, Израиль признает геноцид армян. В ответ Реувен Ривлин сказал, что это "политическая проблема", которая поднимается в Кнессете каждый год.

Шарль Азнавур - француз армянского происхождения (настоящее имя Шахнур Вахинак Азнавурян) - родился в 1924 году в Париже. За его карьеру, которая продолжается уже более 70 лет, продано уже более 100 млн дисков с его песнями в 80 странах мира. В репертуаре шансонье - около 1300 песен.

Шарль Азнавур также известен своей благотворительной деятельностью. В 1988 году после землетрясения в армянском Спитаке он основал благотворительную ассоциацию "Азнавур для Армении" и организовал несколько акций по сбору средств в помощь пострадавшим. С 2009 года является послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН.

Именем Азнавура названа площадь в Ереване, памятник ему установлен в армянском городе Гюмри. Шансонье является национальным героем Армении. В 2008 году Азнавур стал гражданином этой страны.