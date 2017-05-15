Американский актер Джим Парсонс, известный по роли Шелдона Купера в ситкоме "Теория Большого взрыва", вышел замуж. Об этом сообщает портал Page Six со ссылкой на представителя артиста.

Избранником 44-летнего Парсонса стал графический дизайнер Тодд Спивак, с которым артист встречался с 2003 года. Свадебная церемония состоялась в ресторане Rainbow Room в Нью-Йорке.

В ноябре 2016-го Парсонс возглавил список самых высокооплачиваемых актеров телевидения по версии журнала Forbes. Второе, третье и четвертое места также достались артистам из "Теории Большого взрыва".

Парсонс снялся в таких фильмах, как "Скрытые фигуры", "Хотел бы я быть здесь", "Видения" и "Обыкновенное сердце". В марте 2015 года он получил звезду на голливудской Аллее славы.

Верховный суд США легализовал однополые браки на всей территории страны в июне 2015 года.

Актер совершил каминг-аут в 2012 году.