Избранником 44-летнего Парсонса стал графический дизайнер Тодд Спивак, с которым артист встречался с 2003 года. Свадебная церемония состоялась в ресторане Rainbow Room в Нью-Йорке.
В ноябре 2016-го Парсонс возглавил список самых высокооплачиваемых актеров телевидения по версии журнала Forbes. Второе, третье и четвертое места также достались артистам из "Теории Большого взрыва".
Парсонс снялся в таких фильмах, как "Скрытые фигуры", "Хотел бы я быть здесь", "Видения" и "Обыкновенное сердце". В марте 2015 года он получил звезду на голливудской Аллее славы.
Верховный суд США легализовал однополые браки на всей территории страны в июне 2015 года.
Актер совершил каминг-аут в 2012 году.