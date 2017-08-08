"Единственный человек в моей жизни - это мой психиатр, милый человек, который говорит, что я - его героиня. Это единственное, что поддерживает во мне жизнь - что я его гребаная героиня. Это довольно жалко", - рассказала певица в 12-минутном видео, которое выложила с хэштегом #OneOfMillions ("#ОднаИзМиллионов").
"Я уже два года иду по этому пути, в полном одиночестве. Это наказание за то, что я - душевнобольная", - говорит плачущая О'Коннор. По ее словам, она не раз просила родственников приехать к ней и забрать ее домой, но те не отвечали.
"Самые уязвимые люди"
По словам певицы, она записала видео, чтобы довести до людей, насколько тяжело жить человеку с депрессией или другими расстройствами психики.
"Психическое заболевание - это как наркотик. Ему все равно, кто ты, и что еще хуже, это не влияет на связанное с ним отчуждение", - говорит О'Коннор.
Она называет страдающих душевной болезнью "самыми уязвимыми людьми в мире", от которых именно в момент уязвимости часто отворачиваются родные и близкие. "Моя жизнь вращается вокруг того, как не умереть, а это не жизнь", - говорит О'Коннор.
Ирландке Шинейд О'Коннор 50 лет. Мировая популярность пришла к ней в 1990-х после исполнения песни Принса Nothing Compares 2 U. Всего О'Коннор записала 10 сольных альбомов.
Певица известна скандальными поступками: в 1992 году на телешоу Saturday Night Live в знак протеста против сексуальных домогательств в католической церкви она разорвала фотографию папы Иоанна Павла II. При этом на репетиции выступления О'Коннор держала в руках фото ребенка беженцев.
В 2003 году певице диагностировали биполярное расстройство, но позже она заявила, что диагноз был неправильным, и на самом деле она страдает от посттравматического стрессового расстройства.