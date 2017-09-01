Шнуров будет вести передачу "Главный котик страны". Это новое развлекательное шоу, которое будет выходить по воскресеньям.

Зрителям обещают, что музыкант предстанет таким, каким его мало кто видел, – домашним котовладельцем. Шнуров покажет, кто у него в доме хозяин: он сам или его кот Васька. Премьера программы пройдет 2 сентября в 12.15.

"Вместе с Сергеем мы погуляем по Санкт-Петербургу, попадем в самые тайные места Северной столицы – подвалы Эрмитажа, окажемся на ночных крышах города, отправимся в плавание с настоящим котом-боцманом", – сообщили в пресс-службе.