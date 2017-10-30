79-летняя Нина Макеева из поселка Лопандино 30 лет жила в неотапливаемой конюшне постройки XIX века. Чиновники в ответ на обращения предлагали переселить ее в старую школу.

Макеева рассказала свою историю на телевидении, после чего Следственный комитет начал проверку.

По информации издания, пенсионерка уже купила двухкомнатную квартиру в Комаричском районе. В конюшне по-прежнему проживают еще несколько человек.

Представители Шнурова от комментариев отказались, передает kp.ru.

В июле артист вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых российских музыкантов за 2017 год.