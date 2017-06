Последние штрихи. Заканчиваем монтаж выставки. Начиная с 7 июня в Московском Музее Современного Искусства на Тверском бульваре д.9 "Ретроспектива Брендреализма" . Спешите видеть.

