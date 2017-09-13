Между ведущими Иваном Ургантом и Владимиром Соловьевым внезапно вспыхнул нешуточный конфликт, который начался с невинного подкола. Ведущий "Воскресного вечера" не смог смириться с тем, что на его программу намекнули на Первом, да еще и проиллюстрировали соловьиным пометом. Что не поделили два популярных телевизионных шоумена, выясняло издание "Лента.ру".

В одном из первых выпусков нового сезона "Вечерний Ургант" к ведущему заглянула модель Ирена Понарошку и принесла в студию подарок — крем для лица. Ургант поспешил нанести белое вещество на лицо, отметил, что оно приятно пахнет и рискнул поинтересоваться, что же такое он размазал по коже. "Это соловьиный помет", — спокойно сказала Понарошку. Ведущий немного опешил и в своей манере решил отшутиться, упомянув, что фраза хорошо подходит в качестве названия шоу на канале "Россия". Несмотря на то что он никак не упомянул ни "Воскресный вечер", ни Соловьева, публика оценила намек и зааплодировала.

Судя по всему, Владимир Соловьев заметил, что подкол пришелся по душе не только зрителям "Вечернего Урганта", но и пользователям сети. Фрагмент с ведущим, распекавшим некое шоу на "России", опубликовали многие известные блогеры в Twitter. Шутка многим явно понравилась, поскольку все хором хвалили Урганта за импровизацию.

Ответ Соловьева последовал спустя несколько дней в его шоу. В "Воскресном вечере" экспрессивные политики и эксперты обсуждали попадание бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в базу данных "Миротворца".

Сквозь крики гостей Соловьев внезапно решил спросить, а нет ли в "Миротворце" Ивана Урганта. Все вокруг затихли, а ведущий продолжил: "Вот его отец точно. Но, с другой стороны, я знаю отличный способ сделать так, чтоб не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня".

Соловьиный помет так и не упомянули, а Соловьев, видимо, решил свести назревающий конфликт к украинской теме и зачем-то упрекнул ведущего Первого в том, что тот не находится под прицелом неизвестных составителей, которые кропотливо собирают и публикуют данные тех, кто побывал в Крыму или нелестно отозвался об украинских властях.

Кажется, Ургант решил подготовить еще несколько шуток в ответ на язвительный ответ Соловьева. По крайне мере, так утверждает источник на Первом канале, который предупредил, что "ответный удар" последует буквально завтра.

О каких-то конкретных планах неизвестный решил не распространяться, но, вероятно, публике стоит следить за новыми выпусками "Вечернего Урганта".

Конфликт развивается не только на экране. В Twitter-аккаунте Гриши Урганта — альтер эго Ивана — появился твит со скриншотом, в котором видно, что Соловьев добавил своего новоиспеченного врага в черный список. Происходящее Урганта насмешило: он снабдил публикацию пятью плачущими от смеха смайликами и объявил, что у него горе.

Друзья , у меня горе 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/Z9NnFvtQi9 — GRISHA (@GrishkaUrgant) September 12, 2017





В действительности подобные шутки Ургант выдает довольно часто. "Вечерний Ургант", по сути, является аналогом многочисленных американских вечерних шоу, в которых ведущие позволяют себе распекать знаменитостей.

Обычно гости шоу позволяют Урганту подколоть себя и готовы говорить не только дежурные фразы о своей карьере и жизни, но и посмеяться и пошутить.

Программа Владимира Соловьева, напротив, отличается серьезностью и агрессивностью: приглашенные в студию на повышенных тонах чаще всего обсуждают новости, пришедшие с Украины, Европы или США. Эксперты и политики не позволяют себе отпускать шутки и чаще используют возможность язвительно унизить оппонента.

Вероятно, юмор Урганта действительно задел Соловьева, и оба ведущих предстали в собственных шоу в рамках обозначенных форматов.