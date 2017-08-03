Скандал: Интимные откровения принцессы Дианы покажут в телеэфире

Британский телеканал Channel 4 анонсировал показ документального фильма Diana: In Her Own Words о принцессе Диане, куда вошли частные видеозаписи с откровениями супруги принца Чарльза об их сексуальной жизни, детях, благотворительности. Намерение телеканала вызвало большое недовольство среди друзей и родных погибшей 20 лет назад принцессы.

Записи, которые легли в основу фильма, были сделаны в 1992-93 годах, когда Диана брала уроки у актера и преподавателя речи Питера Сеттелена. Именно он записывал их занятия на видео, чтобы затем подробно и наглядно разбирать и исправлять ошибки принцессы. Однако уроки внезапно превратились в исповедь измученной несчастливым браком Дианы.

Foto: AP/Scanpix

О записях было известно давно, однако до сих пор телеканалы не решались предавать огласке столь интимные подробности жизни женщины, которую любила вся Англия. Все видеозаписи хранились у Дианы, а после ее гибели правообладателем стал Питер Сеттелен. В свое время брат Дианы, граф Спенсер, пытался оспорить это в суде, но проиграл. Бывший пресс-секретарь Елизаветы II Дики Арбитер и биограф королевской семьи Пенни Джуниор уверены, что именно преподаватель речи продал пленки британскому Channel 4, который обещает, что люди увидят Диану в ее лучшем проявлении - естественную и харизматичную.

Всего, по данным Times, существует 12 видеокассет, из которых 7 использованы для создания ленты.

Foto: AP/Scanpix

Как пишут британские СМИ, записи изобилуют порой самыми интимными подробностями. В частности, Диана рассказывает, что поначалу секс с Чарльзом происходил примерно раз в три недели, а после рождения Гарри и вовсе прекратился. На одной из пленок она заявляет, что в последний раз интимные отношения с принцем были семь лет назад. Диана знала о любовнице, с которой ее муж поддерживал отношения еще до брака. Обратившись к королеве, принцесса, увы, услышала от Елизаветы II, что та ничем не может ей помочь: "Я не знаю, что делать, Чарльз безнадежен". "И это была вся ее помощь мне", - цитируют Диану СМИ.

Foto: AP/Scanpix

Еще не выйдя на телеэкран, фильм уже вызвал недовольство среди родных и друзей принцессы. Например, ее брат граф Спенсер призвал руководство канала проявить уважение к памяти погибшей Дианы. По его мнению, показ записей может очень ранить сыновей принцессы - Уильяма и Гарри. Одна из ее ближайших подруг - Роза Монктон - заявляет, что планируемый показ это грубое вторжение в частную жизнь.

По словам Дики Арбитера, показ фильма "обернется катастрофой для королевской семьи".

В свою очередь, руководство телеканало заявляет, что прекрасно понимает, что записи были сделаны исключительно для личного пользования, однако их историческая ценность очень высока.