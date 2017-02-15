"Я не считаю, что быть моногамным — естественно. Меня за это могут осудить, но мне кажется, что это очень тяжелый труд. И то, что это так тяжело для стольких людей — для всех — доказывает, что это неестественное явление", — отметила Йоханссон.

Актриса подчеркнула, что уважает такой выбор, и сама пробовала жить с одним партнером, но ей кажется, что моногамия "идет вразрез с инстинктом".

В конце января сообщалось, что Йоханссон рассталась со своим супругом, журналистом французского происхождения Роменом Дориаком. Они поженились в 2014 году. До брака с Дориаком актриса в течение трех лет была замужем за актером Райаном Рейнольдсом.

В фильмографии 32-летней Йоханссон такие ленты, как "Трудности перевода", "Девушка с жемчужной сережкой", "Престиж", "Люси" и "Аве Цезарь!". 29 марта в прокат выйдет фильм "Призрак в доспехах", в котором актриса исполнила главную роль.