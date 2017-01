ВНИМАНИЕ! Я СНИМАЮ МАСКУ ДЖОКЕРА!!! За участие в кривом, так называемом "Прямом ЭФИРЕ", который монтируют, вырезая всё что хотят, - мне заплатили 600.000 тысяч рублей, так как на все предыдущие программы я не приходил, зная, что их проплачивают те, кто из сейфа Людмилы Браташ - перед прошлым НОВЫМ ГОДОМ - украли у неё 1.000.000 евро. Так, что деньги на проплату ЭФИРОВ ТВ и СМИ у них есть! Цель простая - дискредитация Никиты Джигурды, как единственного, не сломленного свидетеля убийства Люси Браташ. Марину Анисину они запугали смертью наших детей и ОНА выполняет их волю! Это не мои болезненные фантазии, - это ИСТИНА! Меня выводят из ИГРЫ потому, что только без ДЖИГУРДЫ и только через АНИСИНУ, так называемая мной, - МАФИЯ - может снять со счЁта ШВЕЙЦАРСКОГО банка 7.000.000 миллионов евро! Если бы я в студии НЕПРЯМОГО ЭФИРА ( а он идёт в смонтированной редакторАми версии) - если бы я говорил тихо, как в данном ролике, - мне бы просто не дали бы ответить на те лживые, проплаченные руководству программы, обвинения запуганной Марины... Технологии ТВ отработаны супер специалистами. И только то, что я, включая голосовой форсаж и, зная эти технологии, не давал им воплотить коварный, проплаченный план, - только моё "буйство" донесло до не зомбированной части публики малую толику ИСТИНЫ. Многие откровенные ответы мои и гостей, защищающих меня, просто безбожно вырезаются! А ВАМ подают порезанную, как надо редакторам, версию записи, выдавая её за "Прямой ЭФИР"! Бореньке Корчевникову былА поставлена сверхзадача - всеми возможными и невозможными способами, вынудить меня ЕГО ударить!!!За кадром остался момент, когда Борис подходит к Джигурде, нагло снимает с меня очки и оскорбительным тоном говорит Народному Артисту Чеченской Республику, Заслуженному Артисту Кабардино-Балкарии, Лауреату Международной Поэтической Премии "Золотое Перо Руси" - мужчине, в ОТЦЫ ему годящемуся - говорит: ПОШЁЛ ВОН! ПОШЁЛ ВОН из студии!!! Я свёл это оскорбление на шутку... А у них по плану в студию позвали ИУДУ Евгения ИльинА - моего водителя, которому т.н. МАФИЯ заплатила 3.000.000 рублей за лживый компромат на Джигурду! Я выиграл эту схватку только благодаря актёрскому МАСТЕРСТВУ и МОЛИТВАМ!!!

