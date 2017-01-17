ВНИМАНИЕ! Я СНИМАЮ МАСКУ ДЖОКЕРА!!! За участие в кривом, так называемом "Прямом ЭФИРЕ", который монтируют, вырезая всё что хотят, - мне заплатили 600.000 тысяч рублей, так как на все предыдущие программы я не приходил, зная, что их проплачивают те, кто из сейфа Людмилы Браташ - перед прошлым НОВЫМ ГОДОМ - украли у неё 1.000.000 евро. Так, что деньги на проплату ЭФИРОВ ТВ и СМИ у них есть! Цель простая - дискредитация Никиты Джигурды, как единственного, не сломленного свидетеля убийства Люси Браташ. Марину Анисину они запугали смертью наших детей и ОНА выполняет их волю! Это не мои болезненные фантазии, - это ИСТИНА! Меня выводят из ИГРЫ потому, что только без ДЖИГУРДЫ и только через АНИСИНУ, так называемая мной, - МАФИЯ - может снять со счЁта ШВЕЙЦАРСКОГО банка 7.000.000 миллионов евро! Если бы я в студии НЕПРЯМОГО ЭФИРА ( а он идёт в смонтированной редакторАми версии) - если бы я говорил тихо, как в данном ролике, - мне бы просто не дали бы ответить на те лживые, проплаченные руководству программы, обвинения запуганной Марины... Технологии ТВ отработаны супер специалистами. И только то, что я, включая голосовой форсаж и, зная эти технологии, не давал им воплотить коварный, проплаченный план, - только моё "буйство" донесло до не зомбированной части публики малую толику ИСТИНЫ. Многие откровенные ответы мои и гостей, защищающих меня, просто безбожно вырезаются! А ВАМ подают порезанную, как надо редакторам, версию записи, выдавая её за "Прямой ЭФИР"! Бореньке Корчевникову былА поставлена сверхзадача - всеми возможными и невозможными способами, вынудить меня ЕГО ударить!!!За кадром остался момент, когда Борис подходит к Джигурде, нагло снимает с меня очки и оскорбительным тоном говорит Народному Артисту Чеченской Республику, Заслуженному Артисту Кабардино-Балкарии, Лауреату Международной Поэтической Премии "Золотое Перо Руси" - мужчине, в ОТЦЫ ему годящемуся - говорит: ПОШЁЛ ВОН! ПОШЁЛ ВОН из студии!!! Я свёл это оскорбление на шутку... А у них по плану в студию позвали ИУДУ Евгения ИльинА - моего водителя, которому т.н. МАФИЯ заплатила 3.000.000 рублей за лживый компромат на Джигурду! Я выиграл эту схватку только благодаря актёрскому МАСТЕРСТВУ и МОЛИТВАМ!!!
Шоумен утверждает, что в СМИ организована акция по его дискредитации. По словам Джигурды, его "пытается вывести из игры" некая мафия, которая хочет снять со счета его бывшей жены, фигуристки Марины Анисиной, семь миллионов евро. Он считает, что продюсеры программы связаны с этой группой лиц. Провокационное поведение во время эфира он объяснил желанием препятствовать этому плану и донести до зрителей "маленькую толику истины".
По версии Джигурды, перед ведущим передачи Борисом Корчевниковым поставили задачу спровоцировать его на драку. Артист утверждает, что в финальной версии шоу не показали, как Корчевников снимает с него очки, шляпу и кричит ему "Пошел вон из студии!" Также из эфира был вырезан фрагмент, в котором за Джигурду заступился психиатр, рассказал он порталу dni.ru.
В разговоре с изданием он заявил, что телевизионщики преследовали цель "отправить его в дурку" через подкупленного ими брата. "Это звучит фантастически и невероятно, но это так", — заключил артист.
Выпуск "Прямого эфира" с Джигурдой был показан 11 января. Он был посвящен разводу шоумена с Анисиной и скандалу с наследством его умершей кумы Людмилы Браташ. На протяжении выпуска ведущий пытался вывести его на откровенные признания, позволял себе резкие высказывания и приказывал "заткнуться". В определенный момент Корчевников несколько раз толкнул шоумена. На это Джигурда подставил щеки и начал кричать "Давай, щенок!", провоцируя ведущего на драку.
По информации Национальной службы новостей (НСН), 14 декабря Джигурда заявил на пресс-конференции, что за всю свою жизнь не избил ни одного человека.