Утром в четверг, 29 июня, в Москве скончался бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев. Об этом в своем Instagram сообщила его возлюбленная Александра Куцевол, пишет "Комсомольская правда".

"Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья.... Как же я теперь без тебя?", - написала девушка артиста.

Яковлев скончался в реанимации, не приходя в сознание, рассказала Куцевол. "Человек просто не пришел в себя".

Память Яковлева также почтил участник "Иванушек" Кирилл Андреев. "Сегодня не стало моего друга, мы прожили на гастролях целых 15 лет, объездили и облетели весь земной шарик вместе", — цитирует артиста "Лента.ру".

Два дня назад 47-летнего Яковлева положили в больницу в критическом состоянии. Александра тогда рассказала, что Олег попал в реанимацию с диагнозом двусторонняя пневмония легких с осложнениями.

Врачи боролись за жизнь певца, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но, к сожалению, спасти Олега Яковлева не удалось.