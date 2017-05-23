Скончался исполнитель роли Джеймса Бонда Роджер Мур (ФОТО)

Foto: Vida Press Один из исполнителей роли агента Джеймса Бонда, британский актер Роджер Мур скончался в Швейцарии в возрасте 89 лет, сообщают родственники актера. Мур сыграл Бонда в таких фильмах, как "Осьминожка, "Человек с золотым пистолетом" и "Вид на убийство".



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