Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил о кончине Народного артиста СССР Зураба Сотклавы.

"Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца", - рассказал Урин в комментарии ТАСС.

"Интерфакс" со ссылкой на супругу певца Элисо Турманидзе пишет, что Соткилава скончался ночью в клинике. Источники в медицинских кругах уточняют, что последние три недели он находился в реанимации. Прощание и погребение пройдут в Грузии.

В 2015 году врачи поставили артисту диагноз "злокачественная опухоль поджелудочной железы". После курса лечения в России и Германии Соткилава вернулся на сцену. "После операции Зураб Лаврентьевич чувствовал себя неплохо и была надежда, что все будет хорошо. Но, к сожалению, этого не произошло", - рассказал РИА "Новости" один из родственников певца.

"С кончиной Зураба Соткилавы уходит целая эпоха. И это не слова, а на самом деле так", - сказал Урин, отметив, что Соткилава принадлежит к "золотой эпохе" великого оперного Большого театра.

"Он работал с (Владимиром) Атлантовым, (Еленой) Образцовой, (Тамарой) Синявской. Его знали не только в России, он бы выдающимся мировым певцом. Это был очень открытый, добрый, веселый и жизнерадостный человек. Он мужественно боролся со своей болезнью. Мы планировали с ним творческий вечер, посвященный его юбилею, но болезнь не дала этому осуществиться. Ушел очень светлый и невероятно талантливый человек", - добавил он.

Зураб Соткилава родился в Сухуме 12 марта 1937 года. Он начинал как профессиональный футболист - был крайним защитником сухумского "Динамо", в 20 лет стал капитаном сборной Грузии, вывел команду на первое место в первенстве СССР. Играл в основном составе тбилисского "Динамо". Завершил карьеру в 22 года из-за тяжелых травм. Окончил политехнический институт, затем по настоянию педагогов поступил в Тбилисскую консерваторию.

Он признавался, что певцом стал совершенно случайно. "Будучи еще очень молодым человеком, я как-то запел в одной компании, а там оказался профессор консерватории, который и посоветовал мне всерьез заняться вокалом", - рассказал Зураб Соткилава накануне своего семидесятилетия. А сначала он хотел быть врачом, еще раньше - футболистом. "Футбол - это моя любовь, я его обожаю", - говорил артист.

В середине 1960-х годов был солистом Грузинского театра оперы и балета, стажировался в миланском Ла Скала. Дебютировал в Большом театре в партии Хозе ("Кармен" Ж. Бизе) в 1973 году, спустя год вошел в оперную труппу театра. Преподавал в Московской консерватории.

Певец были избран почетным академиком Болонской академии искусств "за тонкую и глубокую интерпретацию произведений Верди", неоднократно выступал в лучших театрах мира. За многолетнюю деятельность Зураб Соткилава отмечен многими высокими наградами. Он удостоен Государственной премии Грузии им. Шота Руставели, является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней.