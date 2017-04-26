В США на 74-м году жизни скончался режиссер Джонатан Демме, известный прежде всего как режиссер фильма "Молчание ягнят", вышедшего на экраны в 1991 году.

О смерти Демме сообщил журнал Variety. Позже агент режиссера подтвердил его смерть. По его словам, Демме скончался от осложнений рака пищевода в своей квартире на Манхеттене. Похороны Демме пройдут в кругу семьи, сказал его агент.

Фильм Демме "Молчание ягнят" остался его самой известной работой. Это был один из немногих фильмов в истории Голливуда, который получил премии "Оскар" сразу в пяти номинациях - "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", лучшие работы актера и актрисы в главных ролях и лучшая адаптация книги.

Среди других известных работ Демме - фильм "Филадельфия". Он был одной из первых картин, посвященных проблеме СПИДа в Голливуде. Также режиссер снял фильмы "Замужем за мафией", "Дикая штучка", "Маньчжурский кандидат".

Кроме того, Демме работал режиссером на известнейших американских телешоу - "Шоу Опры Уинфри" и Saturday Night Live (в переводе на русский - "Субботним вечером в прямом эфире"), которые положили начало целым жанрам телевизионных программ.

Также Демме снимал клипы для группы New Order и Брюса Спрингстина.