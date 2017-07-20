По данным американских СМИ, Беннингтон покончил с собой, но официально это не подтверждено. Музыкант был два раза женат, у него осталось шесть детей.

Таболид TMZ отмечает, что у Беннингтона долгие годы были проблемы с алкоголем и наркотиками. В одном из интервью он заявлял, что подумывал о самоубийстве из-за того, что в детстве подвергся сексуальному насилию.

В сообщении TMZ также говорится, что Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга - лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что Корнелл тоже покончил жизнь самоубийством.

Честер Беннингтон родился в Финиксе в 1976 году. Музыкальную карьеру он начал в 17 лет в группе Grey Daze, в в 1997 году стал вокалистом в Linkin Park.

С Linkin Park Беннингтон записал семь студийных альбомов, многие из которых стали платиновыми. Последний из них, One More Light, вышел в мае этого года.