Бывшая мисс Миддлтон встретилась с семьями, получающими помощь благотворительной организации Action for Children. Кэтрин работает с этой организацией с декабря 2016 года, патронаж ей передала королева Елизавета II. Как заявил ранее пресс-секретарь герцогини, она очень гордится тем, что продолжит работу Ее Величества.

Что касается появлений на публике в "старых" нарядах, то жена принца поступает так регулярно. Например, недавно для визита в школу герцогиня выбрала красный костюм Luisa Spagnoli. В этом комплекте она впервые вышла в свет в 2011 году.