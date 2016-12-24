Голливудская актриса Кэрри Фишер, сыгравшая роль принцессы Леи в "Звездных войнах", госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Об этом сообщает в пятницу, 23 декабря, Los Angeles Times со ссылкой на источник в медицинских кругах.

60-летняя Фишер была доставлена в больницу скорой помощи Департамента пожарной охраны Лос-Анджелеса после приземления самолета. Источник издания отметил, что в полете актриса "почувствовала тяжелое недомогание".

По данным портала TMZ, инцидент произошел за 15 минут до посадки. В настоящее время актриса находится в больнице на искусственной вентиляции легких.

Продюсер и актриса Анна Акана, летевшая тем же рейсом, написала в Twitter, что Фишер "перестала дышать". Комедийный актер Брэд Гэйдж, в свою очередь, рассказал, что ее увезли медики.

В заявлении компании United Airlines говорится, что рейс 935 был встречен врачами скорой, которых вызвал экипаж лайнера, сообщивший о плохом самочувствии одного из пассажиров, потерявшего сознание.

В Департаменте полиции Лос-Анджелеса сообщили, что около 12:15 по местному времени стражи порядка прибыли в терминал 7 аэропорта, где врачи скорой помощи делали искусственное дыхание пассажирке, у которой остановилось сердце. Ее имя не раскрывается.