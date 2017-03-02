Источник, близкий к Питту, подтвердил, что актеры обмениваются текстовыми сообщениями и поддерживают дружеские отношения. "Они друзья и часто переписываются", - говорит собеседник журнала.

Питт и Энистон развелись в 2005 году после пяти лет брака. Их брак затрещал по швам годом ранее, когда актер встретил на съемочной площадке боевика "Мистер и миссис Смит" Анджелину Джоли. Спустя год последовал развод, на фоне которого в таблоидах появились фотографии с уединенного отдыха Питта, Джоли и ее старшего приемного сына Мэддокса. В многочисленных интервью Энистон рассказывала о своих страданиях из-за измены мужа. При этом Питт и Джоли настаивали на том, что их отношения сложились уже тогда, когда оба были свободны от брачных обязательств. Дженнифер Энистон тяжело переживала развод с Питтом. После сообщений о разводе Питта с Джоли актриса в общении со СМИ заметила, что это событие было ожидаемым.

Собеседник US Weekly, близкий к Энистон, говорит, что Питту пришлось приложить немалые усилия, чтобы раздобыть номер бывшей жены и поздравить ее с 48-м днем рождения 11 февраля. "Брэд сказал ей, что ему непросто приходится во время развода, и они обменялись несколькими сообщениями с воспоминаниями о прошлом", - говорит источник журнала.

В свою очередь, People утверждает, что "Питту не пришлось прыгать через обруч, чтобы найти номер Дженнифер", поскольку они друзья и спокойно общаются.

Звезда сериала "Друзья", которая два года назад вышла замуж за Джастина Теру, провела свой день рождения в Мексике. Пара улетела туда на частном самолете, чтобы отпраздновать день рождения и заодно день святого Валентина. Как утверждается, Теру не смутил телефонный разговор жены с ее бывшим. "Он знает, что Дженнифер просто хочет быть хорошей", - говорит источник.