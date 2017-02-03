После развода Питта с Энистон было принято считать, что именно Джоли стала виновницей их расставания, которому предшествовали съемки фильма "Мистер и Миссис Смит", где Анджелина и Брэд исполнили главные роли. Однако это совсем не так, утверждает источник издания, и проблемы в семье Питта и Энистон были задолго до появления в его жизни Энджи.

Инсайдер также намекнул, что женщины тут вообще ни при чем, виной всему поведение Питта. "Некоторые обвинения в его адрес безосновательны, - утверждает источник, - но не те, которые касаются алкоголя и наркотиков. Все это вы увидите в фильме". По словам создателей, лента под названием "Сломленные: Невероятная история Брэда и Анджелины", - это беспристрастный взгляд на всю историю их отношений - с момента знакомства и до разрыва.