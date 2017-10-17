Американский продюсер Харви Вайнштейн, оказавшийся в центре секс-скандала, пообещал продолжить работу в кино, передает TMZ со ссылкой на источник.

Продюсер, уличенный в сексуальных домогательствах, был уволен из своей же компании. Однако он намерен оспорить это решение The Weinstein Company.

Как сообщил источник, Вайнштейн знает, что на данный момент является "токсичным", но уверен, что со временем сценаристы и актеры снова начнут к нему обращаться.

Также утверждается, что Вайнштейн готов продюсировать фильмы вместе или без The Weinstein Company.

Ранее The Weinstein Company подтвердила, что ведет переговоры о продаже после скандала о сексуальных домогательствах с участием одного их основателей Харви Вайнштейна.