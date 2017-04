СМИ: Из-за несчастливого брака принц Чарльз 14 лет посещал психотерапевта

В год, когда исполняется 20 лет с момента трагической гибели принцессы Дианы, британские СМИ публикуют все новые подробности ее жизни с принцем Чарльзом.

В апреле в продажу поступит биографическая книга американской писательницы Салли Беделл Смит "Принц Чарльз: Страсти и парадоксы невероятной жизни" (Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life), проливающая свет на неизвестные ранее факты в отношениях британского принца Чарльза и его жены Дианы. В прессе уже появились отрывки.

Foto: AFP/Scanpix

Ранее британские СМИ уже сообщали, что брак Чарльза и Дианы Спенсер был заключен по настоянию отца принца, заботившегося о репутации Дианы, не раз замеченной в обществе Чарльза. При этом Камилла, в которую принц был влюблен с юных лет, казалась королевской семье неподходящей на роль его жены. Диана, знавшая о нежных чувствах своего супруга к бывшей пассии, испытывала огромную ревность, которая привела ее к расстройствам психического характера - булимии, депрессии, тревожности и даже попыткам членовредительства.

По словам автора книги, в процессе работы она увидела, что неправильно считать жертвой только Диану - ситуация была куда сложнее и неоднозначнее. В одном из интервью писательница рассказала, что вначале Чарльз пытался успокоить жену, заверив ее, что отношения с Камиллой остались в прошлом, но все было тщетно. В итоге от бессилия что-то изменить он отдалился от супруги и пытался найти утешение в разных увлечениях - книгах, охоте, рыбалке.

Foto: AP/Scanpix

По совету близких к семье друзей Диана стала посещать специалиста, однако от выписанных препаратов отказалась, да и терапия продлилась недолго. А вот Чарльз, как пишут со ссылкой на книгу СМИ, посещал психотерапевта в течение 14 лет.