По словам источника, 42-летний ДиКаприо и 25-летняя Агдал решили, что расставание – хорошая идея. Утверждается, что актер и модель остались друзьями.

Во время своего романа актер и модель предпочитали избегать излишней публичности. Их ни разу не фотографировали на красных дорожках вместе. Кроме того, они живут в разных городах: ДиКаприо принадлежит дом в Лос-Анджелесе, а Агдал базируется в Нью-Йорке.

В последний раз пару видели вместе в одном из ресторанов в Западном Голливуде 9 мая.

В прошлом ДиКаприо встречался с моделями Жизель Бундхен, Бар Рафаэли, Эрин Хитертон, Тони Гаррн.