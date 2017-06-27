За роскошное поместье певица, почти не торгуясь, заплатила 6 миллионов евро.

Помимо самого дома и шикарного вида, Мадонну подкупило и его расположение – особняк находится неподалеку от тренировочной базы местной юниорской команды Benifica. 12-летний приемный сын певицы Дэвид хочет играть в этой команде, это и послужило одним из мотивов переезда звезды.

Второй причиной смены места жительства Мадонны стал ее роман с Кевином Сампайо. 31-летний мужчина живет в Лиссабоне и делает карьеру в модельном бизнесе, сообщает портал "7 дней".