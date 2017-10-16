Майкла Фассбендера и Алисию Викандер заметили в воскресенье на Ибице с обручальными кольцами на пальцах, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, это последовало за слухами о том, что пара отправилась на остров, чтобы совершить бракосочетание в обстановке секретности. Несмотря на то, что известие о состоявшейся свадьбе еще не подтверждено, о том, что бракосочетание состоялось, говорили кольца на безымянных пальцах левых рук актеров.

40-летний актер и 29-летняя актриса были замечены на бранче в прибрежном ресторане в окружении ближайших друзей.

Ирландский актер и шведская актриса познакомились на съемках картины "Свет в океане".