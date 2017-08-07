По информации интернет-версии издания StarHit, причиной стало грядущее пополнение в семье шоумена и его супруги Натальи Шкулевой. Супруги на данный момент эту информацию официально не подтвердили, но нельзя не учитывать, что главным редактором журнала StarHit является именно Малахов. По данным издания, руководство, узнав о желании телеведущего взять отпуск по уходу за ребенком, поставило его перед выбором - либо он продолжает выходить в эфир, либо становится бэбиситтером.

По сведениям РИА Новости, Малахов написал заявление об увольнении. Пока неизвестно, подписано ли заявление, сообщил агентству неназванный источник.

Напомним, ранее в прессе упоминалась и другая версия ухода Малахова - требование делать больше политических тем в программе "Пусть говорят", с чем телеведущий категорически не согласен.