Роналду встречается с Джорджиной Родригес уже четыре месяца. Как только журналистам стало об этом известно, футболисту пришлось познакомить свою девушку с мамой, Долорес Авейру.

По данным источников, знакомых с семьей Роналду, Авейру очень понравилась избранница сына, и та с нетерпением ждет, когда молодые люди поженятся. Также говорят, что знаменитый спортсмен и сам хочет поскорее стать мужем и отцом.

По некоторым данным, свадьба Роналду назначена на лето 2018 года, но представители звезды эту информацию пока не подтверждают. В настоящий момент португалец воспитывает шестилетнего Роналду-младшего, родившегося от суррогатной матери.