По словам источника, 43-летний актер, будучи в нетрезвом состоянии, поссорился с женой и дело дошло до рукоприкладства. В полицию женщина обращаться не стала, а рассказала обо всем брату Федору, который приехал ей помочь и разобраться с обидчиком сестры по-мужски.

"Лиза, конечно, знала, что Марат бывает неадекватен, - цитирует своего информатора издание. - Он и на первую жену замахивался, и с предыдущей девушкой скверно обращался, а уж какие страсти-мордасти происходили между ним и Катей Архаровой, не знает только слепо-глухой. Она, кстати, рассказывала, что по пьяной лавочке Башаров вообще странным становится: не только с ножом кидается, но и со стульями разговаривает".