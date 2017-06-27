"Не помогли ни европейские технологии, ни корифеи медицины. Все только руками разводят и тяжело вздыхают. Дескать, сделали все, что в их силах", — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что Задорнову провели операцию, артист прошел курс химиотерапии и восстановительные процедуры. По словам друга сатирика, он решил отказаться от изнуряющего и бесполезного лечения ради того, чтобы побыть в кругу родных.

23 октября 2016 года Задорнова увезли в больницу с концерта в Москве. У артиста случился эпилептический припадок на сцене. Ранее в тот же месяц сатирик отменил часть выступлений из-за химиотерапии.

Задорнов начал публиковать юмористические рассказы в 1974 году, позже стал писать монологи для эстрадных артистов, с конца 1980-х начал сам исполнять свои произведения со сцены. Сыграл несколько ролей в кино.