По словам источника портала, Малыгину запретили приближаться к супруге, его также обвиняют в попытке убийства. "Хотя именно жена избила его так, что он улетел в Латвию, чтобы зафиксировать следы побоев, - цитирует портал своего осведомителя, добавляя, что данный источник всегда предоставлял точную информацию.

Еще два анонимных источника с небольшими дополнениями подтвердили порталу сказанное информатором. По их сведениям, инцидент произошел на прошлой неделе в Вене.

В разговоре с NRA Малыгин лаконично заявил, что никогда не бил свою супругу и никакого уголовного процесса против него в Австрии нет. Элина Дзелме, в свою очередь, никаких комментариев пока не давала.