По имеющимся данным, Керр получила украшения в подарок от малайзийского финансиста.

Речь идет о деле, в рамках которого расследуются хищения компанией Red Granite денежных средств из спонсируемого правительством США фонда инвестиций Малайзии 1MDB.

Малайзийские власти ранее утверждали, что предназначенные для развития экономики и культуры Малайзии деньги (в целом более $4,5 млрд) были похищены руководством фонда.

Предполагается, что некоторые похищенные средства были потрачены на подарки для знаменитостей, в том числе для Керр. Еще одним получателем презентов был актер Леонардо Ди Каприо. В рамках дела он был вынужден вернуть картину Пабло Пикассо и выигранный Марлоном Брандо "Оскар".