"Повреждение сильнее, чем казалось сначала. Том серьезно повредился, и ему потребуются месяцы, чтобы восстановиться", — заявил он.

Отмечается, что после травмы актера съемки фильма будут приостановлены на четыре месяца.

"Он крупнейшая звезда фильма, и все вращается вокруг него. У руководителей фильма не было другого выхода, кроме как приостановить съемки", — добавил источник.

По данным издания, Круз будет восстанавливаться от полученной травмы у себя дома в США.

Ранее сообщалось, что Том Круз получил травму, выполняя прыжок на съемках фильма "Миссия невыполнима — 6". Актер попытался перепрыгнуть с декорации на крышу стоящего рядом здания, однако не рассчитал расстояние и ударился о стену.