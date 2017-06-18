Уточняется, что роды состоялись на этой неделе. Официального подтверждения информации от Бейонсе и ее мужа пока нет. Имена двойняшек и их пол пока не раскрываются.

Издание о жизни звезд TMZ считает, что Бейонсе родила мальчика и девочку. Впрочем, основания довольно шаткие: выводы сделаны на основании цветов воздушных шариков, которые доставляли к клинике, где предположительно принимали роды.

Бейонсе сообщила о беременности в своем Instagram в феврале, и этот пост набрал больше всего лайков в истории соцсети. "Нас благословили дважды. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, мы благодарны вам за все хорошие пожелания", - написала певица.

Певица в стиле RnB, актриса и танцовщица Бейонсе вышла замуж за рэпера и продюсера Джей-Зи во Франции 4 апреля 2008 года. У пары также есть дочь - пятилетняя Блю Айви Картер.