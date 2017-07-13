О помолвке с Игорем Сивовым 26-летняя Нюша в свое время объявила во всеуслышание и даже похвасталась кольцом с бриллиантом в Instagram. А вот о свадьбе почему-то умолчала. По информации издания Super.ru, молодожены связали свои судьбы в атмосфере строжайшей секретности.

Журналисты издания выяснили, что произошло это в Казани. В этом городе певица была около трех недель назад. А сейчас она в Витебске, куда прилетела ради "Славянского Базара".

Поклонники уже виртуально поздравляют исполнительницу со сменой семейного статуса. Сама она эту информацию пока не комментировала.

Отметим, что незадолго до события артистка рассказала, что ее торжество будет скромным. "Свадьба для меня, как и вся моя личная жизнь, – очень интимный момент. Мне хочется, чтобы этот день прошел только в кругу моей семьи, близких и друзей. Поэтому, конечно, свою свадьбу я вижу скорее скромной", – отметила певица.