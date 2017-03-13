Как пишут британские таблоиды, у Пиппы уже есть список гостей - и в нем не значится имя Меган Маркл, подруги принца Гарри. В целом же на торжество планируется пригласить четыре сотни гостей. Свое нежелание видеть среди приглашенных Меган Маркл Пиппа объясняет тем, что среди гостей должны быть только женатые или помолвленные пары. В то же время источники в окружении невесты говорят, что причина несколько иная - просто Пиппа опасается, что подруга Гарри будет привлекать слишком много внимания, оставив в тени невесту.

Еще один сюрприз для прессы - Кейт Миддлтон не будет подружкой невесту, она ограничится лишь чтением стихотворений. А вот детям герцогини и племянникам невесты - принцу Джодж и принцессе Шарлотта - доверят важные роли. По сведениям СМИ, Джордж понесет подушечку с кольцами, а Шарлотта будет разбрасывать лепестки цветов.