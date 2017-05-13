Бракосочетание Миддлтон с финансистом Джеймсом Мэттьюсом должно состояться 20 мая. Праздновать будут в доме семьи невесты, но эксперты не исключают, что потребуются дополнительные шатры, ведь приедет около 350 гостей.
Расходы на шатры, обслуживание и угощения, по оценке специалистов, составят порядка £135 тыс. Еще почти £18 тыс. понадобится на напитки. Платье невесты обойдется в £10 тыс., обручальные кольца — в £20 тыс.
Также потребуются деньги на цветы, фото- и видеосъемку, свадебный торт, музыку, наряды для подружек невесты.
По слухам, свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма стоила £20 млн.