Сообщается, что гражданство звездная чета получила, приобретя дом за 2 миллиона долларов - именно такие инвестиции предусматривает специальная государственная программа. При этом СМИ ссылаются на юриста Семена Погосяна, написавшего в соцсетях двусмысленный пост, из которого сложно сделать однозначный вывод: "Поговаривают, что вчера Пугачева и Галкин получили кипрское гражданство как инвесторы".

В комментарии "Комсомольской правде" Максим Галкин ушел от прямого ответа, заявив: "Если бы меня сфотографировали в Америке, то написали бы потом, что я гражданин США? Мне это неинтересно".

По программе, действующей на Кипре, инвесторы могут получить гражданство, купив жилую недвижимость стоимостью от 2 миллионов евро. При этом проживать на Кипре постоянно не требуется. Паспорт гражданина Кипра позволяет его обладателю путешествовать без виз в 158 стран мира, при этом Кипр признает двойное гражданство.