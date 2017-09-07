Издание отмечает, что для младшей дочери Трампа Тиффани учебный год начался спокойно в юридической школе Джорджтаунского университета. Во вторник 5 сентября свой учебный год начал младший сын Бэррон в школе святого Эндрю в Потомако, штат Мэриленд, в 30 минутах езды от Белого дома.

"Они хотят иметь нормальный опыт, будь то в старшей школе, средней школе или колледже", — отметил представитель секретной службы Ральф Башам.

Газета пишет, что в течение последних нескольких десятилетий давление на детей глав страны усиливалось, поскольку "ритуал первого школьного дня тщательно отслеживался СМИ". Решение президента Билла Клинтона и его супруги Хиллари Клинтон отправить свою дочь Челси в частную школу Sidwell Friends в Вашингтоне "широко обсуждалось в национальных новостях".

"Во вторник такого ажиотажа не было. Уединение Бэррона тщательно охранялось сотрудниками Белого дома, где чиновники прилагали все усилия, чтобы обеспечить ему нормальную жизнь и защитить от критиков его семьи", — пишет издание.