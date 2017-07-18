Издание ссылается на короткое эксклюзивное интервью спортсмена в одном из ресторанов на Ибице, где Роналду сейчас отдыхает со своей семьей - матерью и тремя детьми - и подругой Джорджиной Родригес.

Роналду рассказал, что в восторге от близнецов Евы и Матео, которые появились на свет в июне от суррогатной матери. Он также поделился, что не очень хорош в смене подгузников, хотя и старается. На вопрос корреспондента, счастлив ли он в ожидании еще одного одного ребенка, он ответил лаконично: "Да, очень".