Провозглашенный самым привлекательным преступником модель Джереми Микс, похоже, скоро снова женится, пишут западные таблоиды. При этом неизвестно, оформил ли он уже развод с первой женой.

Слухи вызвал снимок, опубликованный в соцсетях Хлоей Грин - подругой Микса, дочерью владельца Top Shop. На фотографии пара обнимается, а на пальце Грин можно увидеть кольцо, которое СМИ приняли за помолвочное. Тем не менее, представитель Хлои Грин опроверг помолвку.

О романе супруга Мелисса Микс узнала, когда в Сеть попали снимки пары, целующейся на яхте Грин. По словам женщины, для нее это стало шоком. "Будто бомба взорвалась и уничтожила весь мой мир. Я никогда не слышала о Хлое Грин, думала, что муж работает", - сказала тогда Мелисса Микс. По ее мнению, Джереми не выдержал испытания славой.

Напомним, Джереми Микс в одночасье стал знаменитым после публикации полицией его снимка в соцсетях. Именно тогда его назвали самым красивым преступником. Отбыв срок, мужчина подписал контракт с модельным агентством, а на недавней Неделе моды в Милане стал звездой показа Philippe Plain.