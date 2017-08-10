В США госпитализирована певица Шинейд О'Коннор, сообщает Daily Mail. Это произошло после того, как исполнительница опубликовала видео, в котором рассказала о проблемах со своим психическим здоровьем.

Запись была сделана в одном из мотелей в Нью-Джерси. Туда бросились некоторые поклонники О'Коннор с предложением помочь. Кроме того, певица Энни Леннокс задалась вопросом, где друзья и родственники ее коллеги.

Теперь выяснилось, что О'Коннор находится в одной из больниц. Как заявил в фейсбуке певицы один из ее друзей, артистка "окружена любовью и получает наилучшую помощь".

Ранее О'Коннор говорила, что страдает от биполярного аффективного расстройства, борется с депрессией и посттравматическим стрессом. В 2015 году сообщалось, что певица рассказала о попытке самоубийства. В 2016-м она на некоторое время пропала, ее нашла полиция Иллинойса.