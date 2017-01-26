По информации издания, Йоханссон увидели без обручального кольца во время ее выступления на женском марше против избранного президента США Дональда Трампа 21 января в Вашингтоне (США). Представители актрисы не дали комментариев по поводу расставания супругов.

Scarlett Johansson has secretly split from her husband after two years of marriage https://t.co/2RlDZV08Rb — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 25, 2017





Йоханссон и Дориака впервые заметили вместе в 2012 году. В 2013 году у пары была помолвка. Свадьба состоялась в американском штате Монтана в марте 2014 года. Супруги воспитывают общую дочь Роуз. До брака с Дориаком актриса в течение трех лет была замужем за актером Райаном Рейнольдсом.

Ранее в январе стало известно, что Йоханссон, Джулианна Мур и Фрэнсис Макдорманд, а также певицы Кэти Перри и Шер примут участие в женском марше. Как заявила актриса, она хочет, чтобы ее услышали, и собирается отстаивать то, во что она верит.