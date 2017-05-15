Причиной госпитализации стало повышение у актера артериального давления. "Про состояние говорить пока рано", — отметил собеседник агентства.
В то же время жена артиста Гитана Леонтенко заявила РИА Новости, что Баталов находится в больнице уже два месяца из-за перелома ноги в двух местах. "Ему уже сделали операцию, сейчас продолжают восстановительные процедуры. Сказать, когда его выпишут, пока трудно", — отметила супруга актера.
В феврале 2017 года сообщалось, что 88-летний Баталов попал в московскую больницу. Причины его госпитализации не раскрывались.
Актер и режиссер Алексей Баталов получил звание народного артиста СССР в 1976 году, а в 1989-м был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Он снялся более чем в 60 фильмах, среди которых "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Три толстяка" и "Москва слезам не верит".