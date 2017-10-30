Оказалось, вечером 29 октября супруга Джигарханяна вместе со своими родителями покинула территорию России. Куда именно они отправились, пока неизвестно.Однако есть предположение, что Виталина, которая моложе актера почти на 50 лет, могла улететь в Нью-Йорк, Тель-Авив или вернуться на родину — в Киев, где жила до знакомства с Джигарханяном.

В программе Малахова был также поднят вопрос, что могло стать причиной побега Виталины в разгар бракоразводного процесса: угроза расправы от окружения 82-летнего супруга? А может, намерение скрыться от следователей, которые на прошлой неделе нагрянули в театр Джигарханяна с обыском и, по некоторым данным, изъяли финансовую документацию?

Программа "Прямой эфир" располагает видеозаписью, на которой Виталина, обвиненная Джигарханяном в воровстве, кладет в банкомат деньги. На кадрах видно, что в руках у нее — пачки пятитысячных купюр.

При этом официальный представитель Цымбалюк-Романовской Элина Мазур заявляет, что решение уехать из страны было эмоциональным, а не спланированным, а инициатива исходила от Виталины.