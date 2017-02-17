СМИ сообщили о романе Анджелины Джоли и Джареда Лето

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Источник издания Star Magazine сообщил, что "между Энджи и Джаредом всегда была какая-то искра", еще со времен их совместной работы в фильме "Прерванная жизнь" (Girl, Interrupted) в 1999 году. Он также добавил, что пока они лишь много и часто общаются по телефону и однажды поужинали, но отношения вот-вот вступят в романтическую фазу.

В свою очередь, сетевое издание The Gossip Cop, специализирующееся на проверке слухов, утверждает, что начинающийся роман Джоли и Лето - выдумки Star Magazine, который уже не раз публиковал непроверенную информацию, впоследствии оказавшуюся ложной. По сведениям The Gossip Cop, актриса не искала утешения у коллеги и они в последнее время ни разу не встречались.