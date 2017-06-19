Австралийская топ-модель Эль Макферсон получит после развода с миллиардером Джеффри Соффером $53 млн наличными, а также дом стоимостью $26 млн, пишет Daily Mail.

На прошлой неделе стало известно, что Макферсон покинула семейный особняк в Майами на фоне своего расставания с супругом. Теперь утверждается, что модель сохранит за собой этот дом. Здание было куплено миллиардером в 2000 году за $7 млн.

Макферсон и Соффер были женаты почти четыре года. Пара сыграла свадьбу в июле 2013 года на Фиджи. На церемонии присутствовали более 10 гостей из числа родственников и друзей.

Официальных комментариев по поводу подробностей бракоразводного процесса супругов пока не поступало.